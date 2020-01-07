Kayseri'de yaban hayatına yem desteği

07.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:56

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Yahyalı ilçesinde yemleme çalışması yaptı.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaban hayatın korunması çalışmaları kapsamında, yemleme çalışmaları devam ediyor.

Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Yahyalı ilçesinde belirli alanlara 200 kilogram yem bırakıldı.

Ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek adına yemlemenin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA