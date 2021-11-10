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Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plastik ham maddesi yüklü tır devrildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plastik ham maddesi yüklü tır devrildi.

Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 42 PF 674 plakalı plastik ham maddesi yüklü tır, Kayseri-Niğde kara yolu Boğazköprü mevkisinde, sürücünün virajı alamaması nedeniyle refüjde bulunan ağacı devirip, aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.

Polisin önlem aldığı yola dökülen plastik ham maddesi kara yolları görevlilerince temizlendi.

Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

Kayseri'de virajı alamayan tır devrildi

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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