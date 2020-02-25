Kayseri'de Vergi Haftası kutlanıyor

25.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:28

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Vergi Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ile görüşen Günçavdı, 24 Şubat - 1 Mart tarihlerinin Vergi Haftası olarak kutlandığını belirterek, hafta dolayısıyla yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç ise toplanan vergilerin yatırım ve hizmet olarak halka geri döndüğünü belirtti.

Günçavdı'dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Günçavdı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlunu da ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Palancıoğlu ziyarette, hizmetlerin vatandaşların, sanayicilerin, esnafların vergileriyle yürütüldüğünü belirtti.

Palancıoğlu, "Toplanan vergilerin bir miktarı belediyelere, yerel yönetimlere aktarılıyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız hizmetler, yollar, parklar, sosyal tesisler ve tüm hizmetler vatandaşlardan toplanan vergilerle yapılmış oluyor. Tüm vergi mükelleflerine ve vatandaşlarımıza vermiş oldukları bu vergilerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Günçavdı ise Vergi Haftası kutlamaları kapsamında mükellefleri ziyaret ettiklerini ve sorunlarına çözümler üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA