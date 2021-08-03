Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
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Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Gözde Sokak'taki evinde dün hayatını kaybeden Ali Hatay Karaca'nın (68) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Karaca'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Karaca'nın ailesi ve yakınları ile İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve çok

Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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