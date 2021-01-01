Kayseri'de uzun namlulu silahla mezarlıkta gezen 2 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de uzun namlulu silahla mezarlıkta gezen 2 kişi gözaltına alındı

01.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:12
Kayseri'de uzun namlulu silahla mezarlıkta gezen 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta silahla yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta silahla yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde iki kişinin uzun namlulu silahla gezdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Mezarlık içerisinde arama yapan ekipler Y.S. (15) ile B.Ç'yi (15) gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler tehdit edildikleri için silah taşıdıklarını iddia etti.

İki şüpheli emniyete götürülürken, tüfeklere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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