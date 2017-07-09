Kayseri'de uzman çavuş intihar etti



Kayseri'de uzman çavuş intihar etti



Kayseri'de, uzman çavuş olduğu belirlenen 44 yaşındaki Hüseyin İnat, iddiaya göre ailevi problemlerinden dolayı girdiği psikolojik bunalım sonucu tabancayla başına ateş ederek intihar etti.



Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, İncesu Açık Cezaevi'nde uzman çavuş olduğu belirlenen Hüseyin İnat, iddiaya göre ailevi problemlerinden dolayı bunalarak 33 ATA 88 plakalı otomobiliyle boş bir şantiyeye geldi. Bunalıma giren İnat, eline silahını alarak başına ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnat'ın öldüğünü belirledi. Uzman çavuş İnat'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.