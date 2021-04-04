Kayseri'de uzaklaştırma kararı olan ve bıçakla kendini yaralamakla tehdit eden kocayı, polis ikna etti

Kayseri'de uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edilen eşi ile tartışan ve kendini bıçakla yaralamakla tehdit eden adam, polis ekiplerince ikna edildi.