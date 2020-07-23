Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok; 1 ayda 53 kişi uyuşturucudan tutuklandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 ay içerisinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 ay içerisinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda; Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme suçlarından toplam 150 olayda, 269 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 17'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 33 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca, Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 26 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 6'sı ifadelerinden sonra mahkemece serbest bırakıldı, 20 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; toplam 1 kilo 393 gram Esrar, 221,40 gram Eroin, 862,48 gram Metamfetamin, 163,65 gram Sentetik Kannobinoid, 24 adet Ektazi, 2 adet Captagon, 5 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 10 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 4 adet mermi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA