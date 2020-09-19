Kayseri'de uyuşturucuya 9 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de uyuşturucuya 9 tutuklama

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucuya 9 tutuklama
19.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:05

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de 2 ayrı noktada uyuşturucu operasyonu düzenledi. İlk operasyonda teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen M.E., S.Y., S.D., M.Ö. ve S.S. gözaltına alındı. Operasyonda 22,5 gram metamfetamin maddesi ile 1 tabanca ele geçirildi.İkinci operasyonda ise polis, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirerek piyasaya sürüleceği ihbarı aldı. Şehirlerarası otobüs terminalinde durdurulan otomobilde bulunan B.K., H.Ç., M.B. ve A.C. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 450 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 50 bin 793 TL ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulanan 9 kişi, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - KAYSERİ
KAYSERİ
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Adnan Menderes Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Adem Büyük Arda Turan Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand
Daha Fazla Bursa Milli Adana Fransa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de uyuşturucuya 9 tutuklama - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 19:07:01. #1.14#
title