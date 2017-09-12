Kayseri'de Uyuşturucuya 5 Gözaltı

KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 şüpheliden 4'ü uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K.'nin (48) üzerinde ve evinde yapılan aramada ise 3 fişek halinde 2.5 gram eroin ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. M.K.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.



- Kayseri