Kayseri'de Uyuşturucudan Ölüm İddiası
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Kayseri'de Uyuşturucudan Ölüm İddiası

Kayseri'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi, metruk binanın bodrum katında ölü bulundu.

Kayseri'de Uyuşturucudan Ölüm İddiası

Kayseri'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi, metruk binanın bodrum katında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, V.Ç. (37) ile arkadaşı E.K, Hacı Saki Mahallesi Çimen Sokak'taki metruk binanın bodrum katına geldi. E.K, arkadaşı V.Ç'nin fenalaştığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, V.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

V.Ç'nin metruk binada arkadaşıyla kullandığı uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.

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