Son dakika: Kayseri'de uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu adliyede
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Son dakika: Kayseri'de uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu adliyede

16.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:59
Son dakika: Kayseri'de uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu adliyede

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'de 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5,20 gram esrar, 3,60 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alınan R.Ş. ve oğlu M.Ş, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5,20 gram esrar, 3,60 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alınan R.Ş. ve oğlu M.Ş, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı yapılan otomobili, Felahiye ilçesinde durdurmak istedi. Ancak R.Ş. ve oğlu M.Ş.'nin içinde bulunduğu otomobil, ekip aracına çarparak yola devam etti. Polisin takip ettiği şüpheliler, bir süre sonra aracı terk edip kaçmaya çalışırken yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5,20 gram esrar, 3,60 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Baba ile oğlunun hastaneye getirilişi

- Şüphelilerin polis ekip aracına bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Haber- Kamera: Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,


Son dakika: Kayseri'de uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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