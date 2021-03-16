Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba oğul yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba oğul yakalandı

16.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:29
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba oğul yakalandı

Kayseri'de düzenlen operasyonda, 1 kilo 88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlen operasyonda, 1 kilo 88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getireceklerini tespit ettikleri R.K. ve oğlu M.K'nin bulunduğu otomobili Felahiye ilçesi girişinde durdurmak istedi.

Otomobille polis aracına çarparak kaçan baba ve oğlu, bir süre ilerledikten sonra araçtan inip yaya kaçmak isterken tarlada yakalandı.

Ekipler, zanlıların kaçarken etrafa attığı 1 kilo 88 gram sentetik uyuşturucu ve 5,20 gram esrar buldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen baba oğul yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:31:49. #1.16#
title