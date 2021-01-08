Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası

08.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:33
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'sine 6 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi, diğerleri beraat etti.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'sine 6 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi, diğerleri beraat etti.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar A.U, Ö.B, S.B. ve T.A. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanıkların "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, uyuşturucu kullanıcısı olduklarını ancak satış yapmadıklarını öne sürerek pişman olduklarını belirtti, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık T.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası, sanık Ö.B'ye de aynı suçtan 6 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verdi.

Heyet, sanıklar A.U. ile S.B'nin beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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