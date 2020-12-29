Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla anne ve oğlu tutuklandı
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla anne ve oğlu tutuklandı

29.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:07
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla anne ve oğlu tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen anne ve oğlu tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen anne ve oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, anne S.C. ve oğlu O.Z'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, anne ve oğlu uyuşturucu satmak istedikleri 2 şüpheliyle buluştuğunda suçüstü yakalandı.

Polis, yapılan üst aramalarında, 65 gram ve satışa hazır 3 parça sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen folyo ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen anne S.C. ve oğlu O.Z, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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