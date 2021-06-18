Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 15 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 15 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonlarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından toplam 217 olayda 315 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 4'ü Adli Kontrol neticesi serbest bırakılarak, 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 35 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 18'i ifadelerinden sonra mahkemece bırakılarak, 17'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda ise 388,03 gram metamfetamin, 927,32 gram sentetik kannobinoid, 43,74 gram esrar, 8,06 gram eroin, 8 adet ecstacy, 2,7 gram Afyon sakızı, 129 kök Hint keneviri, 377 adet sentetik hap, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet dolu fişek, 11 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 7 bin 450 TL ve 200 Euro para ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rezidansta mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına ilaç atıp istismar etti, mahkeme tahliyesini hükmetti
Rezidansta mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına ilaç atıp istismar etti, mahkeme tahliyesini hükmetti
Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı
Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:47:56. #1.14#

title