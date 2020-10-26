Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 3 zanlı yakalandı
26.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 00:12
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 100 gram eroin, 40 gram bonzai, 45 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil