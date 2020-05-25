Kayseri'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 yabancı uyruklu yakalandı Kayseri'de yabancı uyruklu 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Kayseri'de yabancı uyruklu 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde Suriye uyruklu İbrahim T. ile Muhammed A'nın Ramazan Bayramı'nda uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Jandarma tarafından şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda, 33 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan İbrahim T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Muhammed A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlıların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı uyuşturucu maddeleri 2 katı fiyatına sattıkları öğrenildi.

Kaynak: AA