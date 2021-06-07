Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu tutuklu yargılanan A.C. (35), 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu tutuklu yargılanan A.C. (35), 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında gerçekleştirilen fiziki takip sonucu A.C., uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. A.C.'nin üzerinde yapılan aramada 0,79 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık A.C., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren sanık A.C., "Kesinlikle bu suçla alakam yok. Masumum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.C.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 18 yıl 9 ay hapis ile 37 bin 500 TL para cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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