Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan baba oğul tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 88 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 88 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.K. ve oğlu M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, dün düzenlenen operasyonda, baba ve oğlunu kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalamış, zanlıların kaçarken etrafa attığı 1 kilo 88 gram sentetik uyuşturucu ve 5,20 gram esrar bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün