26.10.2019 11:03

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine PÖH'lü şafak operasyonu: 6 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon, bugün saat 06.00 itibariyle Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi mahallesinde yapıldı. Uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon, 10 adrese eş zamanlı olarak 30 ekip, 2 özel harekat timi, 20 çevik kuvvet, 2 adet narkotik arama köpeği ve 1 adet drone ile gerçekleşti. Operasyonun sonucunda N.E, D.M, Ç.E, C.E, S.E, N.E isimli 2 erkek, 4 kadın olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınarak, şahısların ev ve üst aramalarında 130 gram bonzai, 1 parça halinde esrar maddesi, 1 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu paketleme amacıyla kullanılan folyo ve 11 adet yasaklı reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen materyallere el konulurken, yakalanan 3 şahısa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Ç.E., N.E., ve N.E. isimli 3 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınarak, gerekli işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA