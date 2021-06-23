Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 202 gram esrar, 7.8 gram metamfetamin, 30 gram Hint keneviri ve 7 gram sentetik kannobinoid maddesi, çok sayıda uyuşturucu paketi ile alüminyum folyo ile yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmakla yargılanan 9 sanıktan 4'ü beraat ederken 5 sanığa toplamda 77 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 202 gram esrar, 7.8 gram metamfetamin, 30 gram Hint keneviri ve 7 gram sentetik kannobinoid maddesi, çok sayıda uyuşturucu paketi ile alüminyum folyo ile yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmakla yargılanan 9 sanıktan 4'ü beraat ederken 5 sanığa toplamda 77 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar E.K., T.T., M.G., E.K., L.D. ve A.Y. tutuklu bulundukları Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan sadece D.D. duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar K.A., ve B.Ö. duruşmaya katılmadı. Ayrıca sanık avukatları da duruşmadaki yerini aldı. Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarlayarak; tutuklu sanıklar, E.K., T.T., M.G., E.K. ve L.D.'nin 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezalandırılmasını talep ederken, tutuklu sanık A.Y. ile tutuksuz sanıklar K.A., D.D. ve B.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yapma' suçunu işlemediklerini öne sürerek, beraat edilmelerini istedi. Mahkemede kendini savunan sanıklar, uyuşturucuyu sadece kullandıklarını ve kesinlikle ticaretini yapmadıklarını söyleyerek, mahkeme heyetinden beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan E.K.'ya 18 yıl, T.T.'ye 21 yıl, M.G.'ye 8 yıl 4 ay, E.K.'ya 15 yıl ve L.D.'ye 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanık A.Y. ile tutuksuz sanıklar D.D., K.A. ve B.Ö.'nün beraatlerine karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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