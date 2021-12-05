Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - - Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri bir ikamet de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesindeki ikamette arama yapan ekipler 220 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan folyo ele geçirdi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, ikamette uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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