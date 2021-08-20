Kayseri'de uyuşturucu taciri 19 kişi yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu taciri 19 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu taciri 19 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan 19 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan 19 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme" suçlarından 146 olayda 196 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 2'si adli kontrol neticesi serbest kalarak, 8 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan "Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından yakalama kararı ile aranan yakalanan 19 şahıstan, 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 1 kilo 877 gram metamfetamin, 283,29 gram sentetik kannobinoid, 2,59 gram esrar, 1,15 gram eroin, 1,13 gram kokain, 14 adet ecstacy, 310 adet Captagon, 6 kök hint keneviri, 2 adet sentetik hap, 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 94 adet dolu fişek, 2 adet de uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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