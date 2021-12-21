Kayseri'de uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.K ve O.B'nin saklandığı adrese Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Kaçmaya çalışan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adreste yapılan aramada 445 gram sentetik uyuşturucu, 0,62 gram esrar ile hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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