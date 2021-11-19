Kayseri'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 4 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 4 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araçla uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 zanlıyı kent merkezinde yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, 46,75 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan 2 alüminyum folyo ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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