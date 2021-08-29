Kayseri'de uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis takibinden otomobiliyle kaçmaya çalışan, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis takibinden otomobiliyle kaçmaya çalışan, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Demokrasi Mahallesi'nde otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine U.K'yi takibe aldı.

Takip edildiğini anlayarak otomobille kaçan U.K, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlının kaçarken otomobilin camından attığı 5 paketteki 503 gram sentetik uyuşturucu, bölgede yapılan arama çalışması sonucu bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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Kayseri'de uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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