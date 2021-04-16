Kayseri'de uyuşturucu satıcısına 10 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık N.Ş. katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin uyuşturucu ticaretinden değil, kullanmaktan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık N.Ş'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli hapis cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya