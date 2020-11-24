Kayseri'de uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısına hapis cezası
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Kayseri'de uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısına hapis cezası

24.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:09
Kayseri'de uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısına hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanık, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanık, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar H.D. ve A.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmalarında uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını, içici olduklarını öne süren sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık H.D'ye ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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