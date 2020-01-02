Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 2 sanığa hapis cezası verildi

02.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:46

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Zeynel T, tutuksuz yargılanan İsmail Ç. ile avukatları hazır bulundu.

İşitme engelli sanık İsmail Ç, işaret dili uzmanı aracılığıyla yaptığı savunmada, uyuşturucu satmadığını, yanlış anlaşılma sonucu hakkında dava açıldığını öne sürdü.

Zeynel T. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, İsmail Ç'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira para cezası, Zeynel P'ye de 10 yıl hapis, 20 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: AA