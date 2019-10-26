Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

26.10.2019 15:26

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanlara yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

30 ekip, iki özel hareket timi, 20 çevik kuvvet personeli ile iki narkotik köpeğinin katıldığı ve drone kullanılan şafak operasyonunda, çeşitli uyuşturcu maddeler ile tabanca ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı, uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Şüpheliler Ç.E, N.E. ve N.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA