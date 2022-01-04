Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık 8 yıl 4 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar B.C. ve F.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar ise satıcı değil, kullanıcı olduğunu öne sürerek beraatlarini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar B.C. ve F.Y'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Öte yandan, aynı suçtan aynı mahkemede tutuklu yargılanan H.A. da suçlamaları kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık H.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 20 bin 800 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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