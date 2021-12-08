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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu E.K. ve M.C.E, tutuksuz sanıklar M.A. ve A.G. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıklar E.K. ve M.C.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, diğerlerinin ise beraatini istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar ise uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.K'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira, M.C.E'ye ise aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Heyet, sanıklar M.A. ve A.G'nin ise beraatine karar verdi.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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