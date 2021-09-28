Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanıklardan biri 15 yıl hapis ve 30 bin lira, diğeri ise 9 yıl hapis ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanıklardan biri 15 yıl hapis ve 30 bin lira, diğeri ise 9 yıl hapis ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar M.B. ve İ.A. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, 2 sanığın da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan M.B, uyuşturucu ticareti yapmadığını savundu. Diğer sanık İ.A'yı kendisinin yakalattığını öne süren M.B, beraati ve tahliyesini talep etti.

Sanık İ.A. da suçlamaları reddederek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.B'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira, İ.A'ya ise aynı suçtan 9 yıl hapis ve 18 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Öte yandan, sanıklardan M.B'nin, duruşmanın ardından götürüldüğü cezaevinde ölü bulunduğu öğrenildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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