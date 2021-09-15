Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Afganistan uyruklu R.S. ile H.G. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.S. yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "Yanımda, İran'da bulunan annemden getirdiğim yaklaşık 370 hap vardı. Polis üst aramamda bunları buldu. Uyuşturucuyu bırakmak için bu hapları alıyordum. Satıcı değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık H.G. de suçlamaları reddederek, beraatini ve tahliyesini talep eti.

Mahkeme heyeti, sanık R.S"ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, sanık H.G'ye de telefon yazışmalarını baz alarak, aynı suçtan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi

Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi

 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar 'Biz de şaşkınız' diye açıkladı

Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar "Biz de şaşkınız" diye açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fuat Oktay İbrahim Altay Süleyman Soylu
Magazin Göksel Gökhan Çıra Yeşim Salkım Ersin Tatar
Spor Marcao Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 13:47:17. #1.12#