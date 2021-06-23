Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 9 sanıktan 5'i, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 9 sanıktan 5'i, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar E.K, T.T, M.G, E.K, L.D. ve A.Y. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, tutuksuz sanık D.D. ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar K.A. ve B.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar E.K, T.T, M.G, E.K. ve L.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatini istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları reddetti. Kullanıcı olduklarını öne süren sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık T.T'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl, E.K'ye aynı suçtan 18 yıl, E.K. ve L.D'ye 15 yıl, M.G'ye de 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar A.Y, D.D, K.A. ve B.Ö'nün ise beraatlerine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya