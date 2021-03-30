Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ayrı ayrı yargılanan 4 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ayrı ayrı yargılanan 4 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda tutuklu sanık A.D, tutuksuz yargılanan Ö.C. ve Ş.Ö. ile avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Ö.F.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklardan A.D. ile Ş.Ö'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmalarını, Ö.C. ve Ö.F.A'nın ise beraatini talep etti.

Sanıklardan A.D. savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını, satıcı olmadığını öne sürdü. Böyle bir olaya karıştığı için çok pişman olduğunu belirten A.D, "Çocuğum var, yuvam yıkılmaz üzere. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Diğer 3 sanık da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasını reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.D'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası, sanık Ş.Ö'ye aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezası verdi, Ö.C. ve Ö.F.A'nın beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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