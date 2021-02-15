Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 3'ü, 6 yıl 1 ay ile 10 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, Suriye uyruklu sanıklardan A.C. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Tutuksuz sanıklar H.E, B.A, A.A, A.N. ve M.A.K'nin avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık A.C, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmada, satıcı değil, kullanıcı olduğunu öne sürdü. Ailesine bakacak kimse bulunmadığı için mağdur olduklarını savunan sanık, suçsuz olduğunu belirterek beraatini ve tahliyesini istedi.

Diğer 5 sanığın avukatı ise uyuşturucu satıcılığı suçlamasını reddederek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.N'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 21 bin 500 lira adli para, sanık A.C'ye aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 lira, sanık M.A.K'ye ise 6 yıl 1 ay hapis ve 12 bin lira adli para cezası verdi. Heyet, sanıklar H.E, B.A. ve A.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya