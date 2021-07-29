Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis ve para cezası

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ö.D. (40), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ö.D. (40), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde 2 Ocak 2019'da düzenlenen operasyonda Ö.D. gözaltına alındı. Şüphelinin 4 farklı olayda bonzai ticareti yaptığı belirlendi. Sevk edildiği adliyede, mahkemeye çıkarılan Ö.D., tutuklanarak cezaevine konuldu. Ö.D. hakkında, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı.Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Ö.D. hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren Ö.D., "İftira atılıyor. Kesinlikle ticaretini yapmadım. Kullanıcısıyım. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Ö.D.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun