Kayseri'de uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis
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Kayseri'de uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis

KAYSERİ'de Abdullah Akdoğdu (36), uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis
14.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:51

KAYSERİ'de Abdullah Akdoğdu (36), uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Polis ekipleri, geçen 5 Haziran'da merkez Melikgazi ilçesinde Abdullah Akdoğdu'nun oturduğu eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada toplam 8,40 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdullah Akdoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Abdullah Akdoğdu, "Uyuşturucu kullanıcısıyım. Asla ticaretini yapmadım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdullah Akdoğdu'ya, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. 


Kaynak: DHA

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