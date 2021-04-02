Kayseri'de uyuşturucu sanığına 10 yıl 5 ay hapis cezası
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Kayseri'de uyuşturucu sanığına 10 yıl 5 ay hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu sanığına 10 yıl 5 ay hapis cezası

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan A.T. (30), 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan A.T. (30), 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı. 

Polisin geçen yıl 17 Ağustos'ta Kocasinan ilçesinde yaptığı operasyonda A.T. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 0.388 gram metamfetamin ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı.Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen sanık beraatını istedi. Mahkeme heyeti, A.T.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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