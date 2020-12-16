Kayseri'de uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis baskını: 8 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis baskını: 8 gözaltı

16.12.2020 01:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 01:32
Kayseri'de uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis baskını: 8 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin bir eve yaptığı baskında uyuşturucu partisi düzenlediği belirlenen 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polisin bir eve yaptığı baskında uyuşturucu partisi düzenlediği belirlenen 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Y.G.'ye ait evde uyuşturucu ticareti yapıldığı, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği ve uyuşturucu partisi düzenlendiği bilgisini aldı. Bu kapsamda çok sayıda ekip eve baskın yaptı. Baskında evde bulunan E.A., M.A.A., R.K.G., S.Y., O.R., O.T., O.Y. ve Y.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise satışa hazır fişek olarak tabir edilen bonzai ve çeşitli miktarlarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. 

Öte yandan, şüphelilere sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kayseri'de uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis baskını: 8 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis baskını: 8 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis baskını: 8 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis baskını: 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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