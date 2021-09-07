Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 15,56 gram metamfetamin, 0,90 gram sentetik uyuşturucu hap ile 42,1 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si ise tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Tanju Özcan Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Deniz Akkaya Derya Şensoy Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Cristiano Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 21:10:04. #1.14#

title