Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

18.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:36
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ekipleri, S.K. ve S.İ'nin kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekipler, zanlıların bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üst aramalarında 515 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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