Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Nevşehir'de takibe alınan bir tır, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap, 2 gram kokain, pompalı tüfek ve telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan tırdaki iki zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, Güncel, Haber

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