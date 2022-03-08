Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine zanlının ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 30,52 gram eroin, 1,75 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içerikli 11 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin irtibatlı olduğu 3 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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