Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

01.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:12
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamete düzenledikleri operasyonda, 350 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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