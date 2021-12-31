Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda anne ve kızı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda anne ve kızı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda anne ve kızı yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen anne ile kızı polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen anne ile kızı polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, F.S. ve kızı Ş.S'nin uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti.

Zanlıların ikametine düzenlenen operasyonda 875 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Polis ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan anne ve kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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