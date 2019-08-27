Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

27.08.2019 11:13
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.K., M.G., M.Y, V.U., F.A., Y.B., M.O., A.T.A. ve S.G. yakalanırken, firar H.K.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor. Yakalanan şahısların üst ve araç aramalarında; 3 parça halinde toplamda 4,35, gram metamfetamin, 1 adet suboxone tablet, 1,95 gram sentetik kannabinoid maddesi, ve 2 parça halinde toplamda 1,40 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Yakalanan 8 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.