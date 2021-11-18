Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 21,73 gram sentetik uyuşturucu, 2,90 gram esrar, 2,05 gram eroin ve uyuşturucu içerikli 5 hap ile alüminyum folyo ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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